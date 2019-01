OPINIÓN│Quiero seguir comiendo ceviche

El ceviche debe ser el plato emblema de nuestro país. Por más que en muchos lugares de la región se coma bajo distintas formas de preparación de ceviche, el peruano es uno de los más reconocidos a nivel mundial.

Ingredientes. Plato bandera por excelencia compuesto por cinco ingredientes: pescado fresco cortado en cubos, ají limo, cebolla roja cortada en pluma, sal y limón. Todos estos se mezclan y para obtener uno de los manjares estrella de la gastronomía peruana.

Problema. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro mar está en peligro? ¿Qué pasa cuando muchas de las especies con las que hacemos este delicioso ceviche son explotadas y empiezan a escasear o, lo que es peor, no se encuentran en tallas permitidas? ¿Qué pasa cuando se informa que para el año 2025, dentro de seis años, nuestro océano tendrá 155 millones de toneladas de plásticos y las especies con las que preparamos este plato estarán llenas de este material en sus estómagos y no podremos seguir disfrutando de este platillo?

Campaña. Para el 2025 habrá más plástico en el mar que peces si no se adoptan medidas correctivas urgentes. Al respecto, la sociedad civil con el respaldo del Ministerio del Ambiente (Minam) y Oceana, organización dedicada exclusivamente a la conservación de los océanos, han creado la campaña “No quiero esto en mi ceviche”. La finalidad de esta iniciativa es respaldar la aprobación de la ley que regule el consumo de plásticos de un solo uso en el Perú y, a su vez, concientizar a los consumidores y empresas sobre este problema que genera daños económicos al ecosistema marino, que ascienden a 13 mil millones dólares cada año.

Peces. Como hemos mencionado líneas atrás, el ceviche es nuestro plato bandera y el pescado su principal ingrediente. Pero debe tenerse en cuenta que las partículas de microplásticos, invisibles al ojo humano, terminan en el organismo de los peces, afecta a nuestra gastronomía. Lo que también preocupa es que aún no se conoce con precisión cuáles son las consecuencias de esta contaminación en la salud humana.

Acciones. Son varios los chefs que se han unido a esta campaña, pero es necesario que todos tomemos conciencia del daño que estamos generando a corto plazo y se haga algo al respecto. Empiece por usar menos plástico, recogiendo la basura que generamos en las playas, deje de usar cañitas, llevemos bolsas reutilizables cuando vayamos de compras, use botellas reusables para no comprar de plástico. Son acciones sencillas que generan un cambio necesario y urgente, sobre todo si queremos seguir disfrutando, no solo de nuestro ceviche, sino de todas las delicias que nos da nuestro mar. #noquieroplasticoenmiceviche