La salida de Lady Camones de la presidencia del Congreso es un campanazo de alerta para la oposición; puede perder lo único que les queda y así la precaria institucionalidad democrática que tenemos quedaría aún más vulnerable. Y es que, con lo acontecido, queda más claro que las oposiciones pueden ser tan malas o peores que los gobiernos negligentes y esta es la principal razón para que estos permanezcan en el poder a pesar de sus magros resultados.

Los audios de la reunión de los congresistas de Alianza para el Progreso que fueron filtrados a la opinión pública por la prensa —razón de la salida de Camones— sirvieron para comprobar lo que se interpretaba por la forma en cómo actuó el Congreso frente a la crisis política actual, los intereses personales no dan espacio para pensar en el bien del país y proponer salidas al caos que tenemos.

¿Cómo haces para unir tantos intereses particulares —y hasta mezquinos— como los que el audio permite entrever y que pululan en el Congreso? No es fácil y no hay una fórmula mágica. El consenso alrededor de Maricarmen Alba se logró en un momento de polarización política con el premier Guido Bellido y el discurso que desplegó, y que generó tal miedo que sirvió para que la oposición se uniera, incluso se notó en el expedito reparto de las de las comisiones, pero ante lo hecho por este gobierno que ya no genera miedo, se pueden sentir muy seguros y eso es lo peor que puede pasarle a una oposición. No hace mucho, una mayoría opositora perdió la mesa directiva en el Congreso y todo indica que no es tan descabellado que pueda volver a ocurrir.