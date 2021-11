“¿Por qué te fuiste?”, grita hasta las lágrimas el familiar de una jovencita asesinada hace poco en una discoteca de Huacho. “Por la maldita inseguridad ciudadana”, se responde a sí mismo, desbordado por la rabia.

“Desde mi Gobierno haremos una lucha frontal contra la criminalidad”, dijo en campaña y luego en sus discursos oficiales el presidente Pedro Castillo. Y hasta ahora nada. No solo no se ha solucionado la violencia en las calles, sino que se ha agravado. Por ello, una de las principales demandas de los peruanos es que se resuelva el problema de la inseguridad ciudadana. Es cierto que es una situación heredada por el Jefe de Estado, pero hoy se convierte en una encrucijada con la cual debe lidiar. No sirve mirar a otro lado.

A estas alturas, Castillo debe notar la diferencia sustancial entre el acto de hablar y el de gobernar. Cuando uno habla puede decir y prometer cualquier cosa, incluso alguna barbaridad, pero cuando se gobierna las barbaridades son fatales.

Sicariato (205 este año en Lima), crímenes de odio, homicidios por robos, feminicidios, detonación de explosivos en negocios, violentos asaltos, son cada vez más frecuentes en el país. Mientras tanto el Gobierno designó a tres ministros del Interior en 100 días, una cartera clave para frenar la ola delincuencial. Caos e improvisación.

Hay que estar junto a la gente y sus problemas, adaptarse al momento para canalizar los conflictos y solucionarlos. Hay muchos ejemplos de emprendedores que quieren darle lo mejor a su familia, pero de un día a otro están al borde de la quiebra por la acción de la delincuencia, y peor todavía, por la indiferencia del Gobierno. Peluquerías, bodegas y restaurantes devastados por la criminalidad. ¿Qué hace el Estado para asegurarle seguridad y justicia a los ciudadanos?

El avance de la delincuencia, que ha alcanzado graves contornos, requiere con mayor urgencia de una política coherente e integral, con planes y mano dura. Con la voluntad no alcanza.