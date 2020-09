El Concejo Municipal de Lima aprobó que la Plaza de Acho ya no sea usada para corridas de toros. Algo que interesa a pocos, afecta a pocos, y nos polemiza a todos.

1. Congruencia

Que dejen de haber corridas de toros en Acho, ¿nos convertirá o encaminará hacia una sociedad más humana? Yo creo que no. En todo caso, creo que no estamos ahí todavía. Puede que prohibir las corridas nos haga sentir moralmente superiores por un rato, pero es incongruente si tomamos en cuenta que vivimos en una sociedad que trafica animales silvestres, come carne de vacas asesinadas en camales y de aves aniquiladas masivamente.

Supongo que, si prohibimos que todos vayan a Acho, tendremos algún blando argumento para decir que sí nos importa el maltrato animal ¿no? Lo que me lleva a mi siguiente punto…

2. Libertad

Es verdad que la municipalidad no ha prohibido las corridas de toros -no puede-. Pero la Plaza de Acho es, por excelencia, donde estos eventos se llevan a cabo en Lima. ¿El efecto? Lo que unos cuántos consideran como ‘lo correcto, lo bueno, lo ético’, ahora lo tendrá que ser para todos.

Personalmente, no me gustan las corridas de toros. Por eso no voy. Eso no me permite privar a otras personas del derecho de poder asistir a este tipo de eventos si así lo prefieren. Mis preferencias son mías. No están para ser impuestas.

3. Oportunidad

La plaza de Acho hoy es la casa de todos. Nadie había pensado en una corrida de toros desde que empezó la pandemia. No es el momento. ¿Cuál era la necesidad de la Municipalidad de Lima de levantar un tema tan polémico en estos momentos? Poco oportuno se queda corto. Para distraer de todo, los toros son la respuesta. Que esto nos sirva como alerta para seguir echándole un ojo a la gestión de la MuniLima.