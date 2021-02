Hoy nuevamente, debido a la segunda ola del coronavirus, el oxígeno medicinal vuelve a escasear; otra vez vemos a gente desesperada en las calles pugnando por conseguir este vital elemento.

De acuerdo al Minsa, hay un déficit diario de 110 toneladas de este producto que hoy para muchos peruanos es primordial a fin de sobreponerse de los estragos del contagio viral. Lo que deja mucho que desear es por qué el Gobierno no corrigió esta carencia si el país ya pasó por una mala experiencia en cuanto a su escasez .

Lo que sucede es que nuestras autoridades no están acostumbradas a prever sino a actuar ya con el problema encima, lo cual es sumamente peligroso, sobre todo cuando está en riesgo la vida de seres humanos. Y no es responsabilidad únicamente del gobierno central. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) fabrica plantas de oxígeno medicinal de bajo costo y rápida instalación que ya funcionan en varias regiones, pero muchas autoridades pidieron cotizaciones aunque nunca las adquirieron. El Ejecutivo y los gobiernos regionales por qué no apostaron por este tipo de plantas. Una unidad se puede fabricar en tres semanas, en cambio traer una del exterior demora un promedio de cuatro meses.

Debe haber decisión política de nuestros gobernantes en apostar e invertir en la fabricación de plantas de oxígeno que vienen desarrollando universidades nacionales como la PUCP y la UNI.

Crea un profundo malestar también escuchar que el sector privado donó 44 plantas de oxigeno, pero que por temas burocráticos no están funcionando en su totalidad.

Hay que ser ejecutivos en temas tan vitales como este. Igualmente, es inaudito que en el país dos empresas hayan acaparado por largo tiempo el monopolio de este vital elemento. Tenemos que aprender y recapitular porque. Si no es así, la historia se volverá a repetir una y otra vez.