El Perú no sólo ha fallado en su intento por lograr la vacunación masiva de sus ciudadanos contra el COVID-19. Han pasado nueve meses desde el inicio de la pandemia y casi ocho desde que se anunció la entrega de bonos a familias vulnerables, y hasta el momento no se ha logrado implementar un sistema de reparto de este dinero sin que la gente se aglomere en las puertas de las diferentes agencias del Banco de la Nación.

Lo graves es que las aglomeraciones por acceder a los bonos que vemos en estos días en Lima, Trujillo y otras ciudades, se dan en momentos en que es inminente la llegada de una segunda ola de contagios. No hay vacunas, la atención en los hospitales se vuelve cada vez más restringida y no se hace nada por poner orden y evitar las colas. Ha habido tiempo de sobra para corregir esta situación que ya es una vergüenza, pero nada.

Irónico que ayer por la tarde se haya visto al Ministerio de Salud enviando profesionales de la salud a Piura en un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), lo cual está muy bien, para hacer frente al incremento de casos de coronavirus, mientras al mismo tiempo se tiene a cientos de personas formando colas desde las madrugadas en las puertas del Banco de la Nación, para cobrar un dinero que se viene entregando desde hace ochos meses.

En marzo o abril quizá se pudo entender que el COVID-19 nos tomó por sorpresa y que todo era caos y desconcierto. Sin embargo, estamos a pocos días el 2021 y seguimos atravesando por lo mismo. Mucho miramos las aglomeraciones de Gamarra, Mesa Redonda y los centros comerciales, pero poco caso hacemos a lo que pasa en las entregas de dinero que hace el propio Estado a las familias que se encuentran sufriendo en sus bolsillos los efectos de la pandemia.

Parece que los miles de muertos que hemos tenido en los últimos meses no nos han dejado lecciones aprendidas. Lo mencioné ayer luego de confirmarse que no tenemos vacunas a la vista, y hoy lo repito al ver que el cobro de los bonos sigue siendo tan caótico como cuando poco se sabía de la facilidad con que se contagia el COVID y de su letalidad. Hasta el 15 de diciembre último, oficialmente teníamos 36 mil 858 muertos, casi los que nos dejó el terrorismo, pero no aprendemos.