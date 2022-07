Otra clara demostración del desgobierno y el caos en el Perú es lo ocurrido con la remoción del ministro del Interior, Mariano González, luego de 15 días de haber iniciado sus funciones. Es evidente que la inestabilidad en esta cartera juega en contra de la lucha contra la inseguridad ciudadana, algo que afecta el día a día de los peruanos. Con ello se comprueba nuevamente el grado de inoperancia del presidente Pedro Castillo, pero principalmente su alejamiento de los reales intereses de la población. Es lamentable, pero esto no queda ahí. Siempre hay cosas peores en el Gobierno.

Lo sucedido en el ministerio del Interior no se trata de un simple cambio de ministros. Es un escándalo más del Ejecutivo, con claras señales de corrupción. Mariano González sabía que en estos casos hay que ir al grano, sin rodeos y señalar al responsable. Y lo hizo así. Por ello, sus revelaciones sobre presuntos actos delictivos del jefe de Estado deben ser investigados por el Ministerio Público. Y en la parte política, el Congreso debe tener mucho tacto para plantar cara ante esta situación e imponer sus principios constitucionales. Ya no se puede seguir abusando de lo declarativo y mirando a otro lado. No solo basta con denunciar los hechos. Es urgente aportar elementos y encontrar mecanismos legales para llevar a cabo una acción moralizadora a todo nivel, que lleguen incluso a Palacio de Gobierno. De lo contrario, el Legislativo seguirá siendo cómplice de las tropelías y atropellos del Gobierno contra la democracia.