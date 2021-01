En este 2021 recomenzamos la vida. Queremos recuperar la salud y la economía, dejar atrás el 2020 de muerte, enfermedad, confinamientos, desempleo o quiebras y cierres empresariales. No fue el fin del mundo pero sí del mundo que conocimos. El de hoy tiene otras prioridades. No ser llevado solo por el afán de la ganancia como bien dijo el gran británico Tony Judt en su inmenso pequeño libro Algo va mal. Ahora nada está escrito pero sabemos que lo más importante es la salud dentro de la defensa del derecho a la vida. Y en esa misma lógica es prioritaria la educación que nos dará el conocimiento para este objetivo. Y no sólo para proteger la vida humana, también la de la naturaleza que como advierte Harari nos está diciendo lo que pasa con un virus relativamente leve procedente de un murciélago. “Pero hay cosas muchísimo peores esperándonos si no tratamos el problema medioambiental”.

Así cambió el mundo y deberán cambiar las habilidades de quienes pretendan dirigirlo. 2021 desafía a gobernantes, organizaciones internacionales y sociedad. Sobre salud, economía y medio ambiente, Y también convivencia democrática y valores que la permiten.

Aprendimos la fragilidad de la vida, de nuestros límites y del irrespeto a la naturaleza que florece libre del virus humano que la depreda. Que no habrá retorno a ninguna normalidad si no aplicamos estas lecciones. Y en el Perú, en año electoral, debemos elegir líderes capaces de entenderlo, de gobernar de acuerdo a estas prioridades. A quienes sepan restaurar la confianza y el respeto a autoridades e instituciones que han sufrido tanto como la vida humana con el virus.

Un enorme agradecimiento a médicos y profesionales de salud cuyo sacrificio nos hizo sobrevivientes. Son los verdaderos héroes del Bicentenario. Que guardan sus temores, afilan su juramento hipocrático y nos regalan una sonrisa de esperanza tras sus mascarillas. Mil gracias.