Ante la arremetida legal Pedro Castillo para librarse de la prisión preventiva, incluso con argumentos descabellados, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso presentado por la defensa del expresidente que buscaba archivar la investigación por rebelión.

Como la victimización y los golpes de pecho, al afirmar que él no ejecutó un golpe de Estado, no funcionan, Castillo ha dejado todo en manos de sus abogados. Sin embargo, cada apelación es un revés que deja bien en claro que no valen las artimañas. Por el contrario, todo apunta a que está muy comprometido con la intentona golpista para tirarse abajo el sistema democrático.

El argumento del juez es contundente. Precisó que Castillo no está siendo procesado simplemente por haber sido presidente o por haber dado un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022, sino por presuntamente haber acordado la inconstitucional disolución del Congreso y la instauración de un estado de excepción en el país.

Este último revés legal representa una derrota significativa para Pedro Castillo, ya que la investigación por rebelión en su contra continuará. El proceso legal seguirá su curso, y se espera que se lleve a cabo un juicio en el futuro. Esperemos que el Poder Judicial dé su veredicto sin mayores contratiempos. Recuerden que no se puede vivir bajo el imperio de la ley si no se castiga a los que violan y se burlan de la justicia.