Recesión, desconfianza y depresión, son palabras que particularmente en un contexto económico no quisiéramos escuchar, puesto que generan repercusiones no solamente en el desarrollo de negocios y ejecución de inversiones, sino también en el bienestar de la población, en su capacidad adquisitiva, en sus bolsillos y en su bienestar. El mes pasado, el Banco Central de Reserva del Perú señaló que la economía peruana caería un 0.5% en 2023; adicional a ello, en octubre último, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que el país entró en una recesión, entendida como una menor producción de bienes y servicios, que finalmente se traduce en menor empleo, menores ingresos, menor consumo, menor recaudación tributaria, menores presupuestos para financiar programas sociales, mayor pobreza, por citar algunos efectos. Así, de cara a la primera mitad de 2024, con el mundo creciendo a paso lento, 3% en 2023 y 2.9% en 2024, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional; con un fenómeno El Niño cuya duración sería hasta inicios de otoño de este año, según el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño; y una confianza empresarial sumamente debilitada por la inestabilidad política, lo que repercute en el menor desempeño de la inversión privada; las familias deben tomar consciencia y priorizar gastos necesarios para amortiguar el impacto de los menores empleos e ingresos en su capacidad adquisitiva, mientras que las empresas han de adaptarse y hacer los ajustes que requieran para sortear la coyuntura actual. Asimismo, desde el lado del Gobierno, si bien se vienen implementando medidas para destrabar y promover inversiones y así recuperar confianza, un componente no menos importante es atacar la ejecución de la inversión pública. La población no puede seguir a la merced del desconocimiento o ineficiencia de funcionarios públicos, peor aún de los intereses particulares de algunos. Urge establecer mejoras en la descentralización.