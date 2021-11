Pedro Francke le ha declarado la guerra a los emprendedores. Su plan de subir impuestos impactará en la economía familiar en plana crisis económica y eso es inaceptable. Se ha dicho hasta el cansancio que ampliar la base tributaria requiere de facilidades y no castigos al contribuyente, pero a Francke le sigue picando el ojo.

Un ejemplo sencillo son los miles de negocios que operan en locales alquilados que se verán afectados indirectamente por el aumento al impuesto a la renta. Los pocos microempresarios que sobrevivieron a las cuarentenas hoy pasan penurias para recuperarse y el Gobierno que se dice “del pueblo” quiere darles la estocada final.

Los precios suben y no hay empleo, esos serán los efectos de esta receta del fracaso que ya vimos aplicarse en Venezuela y Bolivia. Seguir exprimiendo a los que ya pagan impuestos es una una medida desfasada, pues la reactivación económica también depende del gasto público que es una vergüenza a 100 días de haber iniciado el Gobierno de Castillo. La gente quiere trabajo y no bonos, no quiere Asamblea Constituyente, sino que se reactive la economía con mayor inversión privada.

Espero que el Congreso niegue las facultades legislativas que le pide este Gobierno, porque no se puede permitir un golpe tributario de este nivel a la economía familiar. Este paquetazo no lo van a pagar los ricos, como siempre seremos nosotros, el pueblo.