“Peter está más perdido que gusano en manzana de plástico”, me escribe un amigo. Por supuesto, Peter es Pedro Castillo, quien está por cumplir dos meses al frente del Gobierno. La sensación es que hasta el momento hay demasiada probeta para enfrentar una crisis mayúscula en el país. Solo hay ensayos e intentos, pero no tiene a mano ningún proceso constructivo para conducir al Perú a escenarios más prósperos, por precario que este fuera. Parece saber lo que no nos gusta a los peruanos, pero carece de la más mínima idea de lo que hay que hacer para lograr lo que anhelamos. Para ponerse a salvo de las críticas, de vez en cuando sale a hablar, pero solo para refugiarse en el espacio de los ideales.

Para colmo, no sabe delegar. Si la virtud de líder también se mide por su capacidad de encargar funciones, el jefe de Estado está en problemas. Castillo ha confiado en Guido Bellido, quien recibe la luz de los focos cada vez que le conviene. Y éste solo da muestras que lo único que quiere es atraer la atención del país con la demagogia más burda, que incluso contradice todo lo que el presidente ha prometido en foros internacionales.

Ante el elocuente silencio del mandatario, Bellido ha estado muy activo amenazando al vicecanciller, cancelando una reunión de Consejo de Ministros y proponiendo democratizar la prensa. Se niega a deponer su cerrada visión del país para abrirse a la realidad. No entiende que las protestas y los reclamos de los peruanos son síntomas de la coyuntura. Pueden ser tomados hasta como propaganda a su favor, pero nunca como programas. Si no tiene capacidad de articular todo eso y generar planes, está demás.

Es casi imposible distraer con promesas a un país devastado como el Perú. Se puede seguir predicando odio con la tentación de solucionar todo con autoritarismo, se puede incluso atacar a la oposición y y a la prensa inventándole conspiraciones, pero sin alimentos, sin trabajo, sin producción, sin consumo y sin inversiones, es impensable un mejor futuro para los peruanos.