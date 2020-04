Tuvimos el CADEx Nuevo Marco Laboral en la Emergencia Sanitaria, en que participaron Juan Carlos Requejo, viceministro de Trabajo; Diego Macera, gerente general del IPE; y Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE. El viceministro resaltó la vulnerabilidad de empresas y trabajadores a raíz del coronavirus y cómo las normas emitidas buscan preservar el empleo, en tanto que los dos académicos coincidieron en que se requiere una estrategia de salida de la cuarentena que controle los riesgos sanitarios y permita retomar las actividades económicas.

El viceministro destacó que, de las 309 mil empresas en la planilla electrónica, 190 mil corresponden a sectores afectados y, de estas, 116 mil están en sectores que no están operando y tienen alto riesgo de cierre. Resaltó además la vulnerabilidad de los trabajadores a plazo fijo, en la medida que muchos contratos no se están renovando.

Destacó que el ministerio está buscando proteger los empleos, que se mantenga el vínculo laboral: se privilegió el trabajo remoto con una norma flexible (frente a la vigente de teletrabajo), se dispuso la licencia con goce de haber en caso de que no se pueda dar el trabajo remoto, y la suspensión perfecta recientemente aprobada como una acción excepcional, en que desde que se registra se activa la fiscalización.

Por su parte, Jaramillo destacó que no se ha dado mayor atención a la gran masa de trabajadores informales, que labora en condiciones muy precarias, y resaltó que el Estado debe preocuparse por ellos y no solo del empleo formal. Sobre la necesidad de un plan de salida de la cuarentena, remarcó que si no se controla los riesgos sanitarios y se permite que las personas puedan realizar sus labores, la gente igual las hará por necesidad.

Macera, por su lado, resaltó que la protección al trabajador no existe sin la protección a la fuente de ese trabajo y que, mientras más podamos mantener el tejido empresarial, menos medidas de protección social vamos a necesitar. Destacó además que estamos pagando los costos de no tener una buena seguridad social y que debemos discutir sobre el sistema que queremos: pensión, salud y trabajo.