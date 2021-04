Mucha importancia tendrá el estado de ánimo o la disposición reflexiva con que se vote hoy domingo. Habrá desde gente con decisiones inalterables hasta quienes decidan en la cámara secreta. Para que cuente con una especie de respaldo emocional, en esta ocasión le entregamos un listado de refranes o frases usuales que le sirvan como soporte. Van categorizados según el talante que podría predominar en tan importante circunstancia.

MODO PREVENTIVO: Dios nos coja confesados. / Dime con quién andas y te diré quién eres. / Guerra avisada no mata gente. / Del agua brava líbreme Dios, que de la mansa me libro yo. / La ignorancia es atrevida. / En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. / Si haces lo mismo tendrás los mismos resultados.

MODO PRUDENCIA RESIGNADA: Cría cuervos y te sacarán los ojos. / El último apaga la luz. / A veces pagan justos por pecadores. / Salimos de la sartén para caer en las brasas. / Que sea lo que Dios quiera. / A mal tiempo, buena cara. / No hay mal que por bien no venga. / En todo sitio se cuecen habas. / Mañana será otro día. / Si algo puede salir mal, saldrá mal. / Sólo Dios y los imbéciles no se equivocan.

MODO ESPERANZA: No hay mal que dure cien años. / A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. / El que no arriesga, no gana. / Mejor que limpiar es no ensuciar. / Obras son amores y no buenas razones. / Más vale pájaro en mano que ciento volando. / Pienso, luego existo.

MODO OPTIMISMO: Caer está permitido; levantarse es obligatorio. / ¡Dios es peruano! / Mañana es otro día. / A falta de pan, buenas son las tortas. / El que busca, encuentra. / ¡No nos ganan!