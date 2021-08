Esa izquierda peruana que por años se ha hecho llamar “democrática” y por mucho tiempo se ha tratado de “indignar” cada vez que la vinculaban con Sendero Luminoso y el MRTA, ha cavado su propia tumba al mantenerse hasta ahora aliada de un gobierno infectado por filoterroristas como el premier Guido Bellido y el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, todo a cambio de uno que otro ministerio y algún viceministerio.

La izquierda que no ganó las elecciones pero que igual quería llevarse su parcelita de poder, no solo ha claudicado en su lucha en favor de la igualdad y la no discriminación de las minorías sexuales al haberse aliado con quienes manejan un discurso abiertamente machista, misógino y homofóbico como Bellido y el mismo Pedro Castillo. También se ha sentado en la misma mesa con un régimen “coche bomba”. Y acá no se trata de “terruqueo”, se trata de hechos concretos.

Si alguien creía que la izquierda de Verónika Mendoza y Marco Arana era “progresista”, “moderna” o “democrática”, acá la tienen defendiendo a un gabinete impresentable que no está allí de la nada, sino que ha sido nombrado por Castillo, el “inocente” hombre del sombrerito, que es el único responsable de haber abierto las puertas de Palacio de Gobierno y el Estado a defensores de terroristas y personajes que incluso aparecen en atestados policiales, sindicados de cometer atentados.

Con toda seguridad, ante la proximidad de cualquier proceso electoral, estos elementos de la izquierda hoy en el gobierno, tratarán de lavarse las manos y afirmar, con cinismo y desparpajo, que fueron engañados por Castillo (tal tan como dijeron una vez que se alejaron de Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Susana Villarán), que rechazan el terrorismo y que están dispuestos a defender a la comunidad LGTB. Es su forma de hacer política. Allá los que les crean nuevamente.

No quiero acabar estas líneas sin expresar mi solidaridad a los buenos efectivos de la Policía Nacional, especialmente a los de la Dirección de Seguridad del Estado, que de manera silenciosa y disciplinada deben sentir repulsión al tener que garantizar, incluso a costa de sus vidas, la integridad de ministros como Bellido, Maraví y otros vinculados al terrorismo que acabó con la vida de miles de sus colegas de este y otros tiempos. Solo en el Perú, y por culpa del presidente Castillo.