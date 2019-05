Pataleo y berrinches

La única razón que esgrime la cerrada oposición de la mayoría del Congreso a la reforma política es que procede del “pensamiento único impuesto (por) un sector de la izquierda autoproclamado (…) reserva moral del Perú (…) que no se ha salvado de la corrupción” (Diana Seminario, El Comercio). Si este es el concepto, el resto son anécdotas, como aquello de imaginar que si cierran el Congreso, la gente saldrá a las calles. No salieron a defender el Congreso cuando lo cerró (con tanques) Fujimori, menos lo harán ahora que el descrédito ya descendió del bajo cero. Pero no se trata de eso, la necesaria y urgente reforma política se da en el contexto de la lucha anticorrupción y las preocupaciones de la clase política empoderada son inmediatas, no por lo que pueda ocurrir en el largo plazo. Claro que hay que temerle a la izquierda de pensamiento único (como a la derecha también). Cuando Ollanta Humala era el candidato del proyecto chavista en el Perú, hubo que golpearle las canillas para evitar desgracias como las que hoy sufre Venezuela, empobrecido satélite de Rusia, Cuba y los chinos comunistas. Tuvimos suerte porque la economía no lo dejó prosperar en ese camino. Ya hemos vivido el socialismo de Velasco Alvarado, con sus Sinamos y Ocis, equivalentes a los organismos de inteligencia y trabajos políticos sucios de Montesinos y secuaces. Convenzámonos, así como se oponían a un acuerdo con Odebrecht, OAS, etc., porque eso significaba el encierro de sus líderes, la propuesta de reforma política les podría quitar la impunidad que, a duras penas, están consiguiendo. Le temen a la cárcel inmediata, el futuro político del país les importa un comino. Saben que de momento, fiscales y jueces andan ocupados con los personajes VIP, pero no tardarán en dar paso a los mandos medios, a los que también les llegó la mermelada. ¿Quiénes más podrían ser sino los congresistas? De manera que cuando las palabras no tienen la fuerza suficiente para convertirse en acciones, se trata de pataleo y berrinches.