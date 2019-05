“Pechada” al Congreso

El presidente Martín Vizcarra ha hecho ayer el gesto político de acudir al Congreso por unos minutos para afirmar que el Poder Ejecutivo no participará en la Comisión de Constitución en el debate por las reformas política, que parecen ser la razón de ser del Mandatario de un país que tiene muchísimos problemas que no son solucionados hasta ahora, lo que sin duda se traduce en el descontento de la gente, expresado en las encuestas publicadas en las últimas semanas.

La reformas políticas y la judicial son muy importantes para el país, pero Palacio de Gobierno se equivoca si quiere sacarlas adelante como sea y a cualquier precio. Ya estamos viendo el fracaso del primer ensayo por contar de una vez con la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El presidente Vizcarra ha debido actuar con mayor mesura y sin ánimo de llamar la atención mostrándose, nuevamente, como el gran “pechador” de este desacreditado Poder Legislativo.

En la carta dejada al Congreso, el presidente del Consejo de Ministros sustenta la decisión del Poder Ejecutivo en el hecho de que se haya archivado la propuesta relacionada a la inmunidad parlamentaria, que daba al Poder Judicial la facultad de quitar esta prorrogativa constitucional a los legisladores. La iniciativa fue rechazada con los votos de cuatro bancadas, que más bien se pronunciaron a favor de acelerar los plazos para sancionar a los congresistas sentenciados.

Las propuestas de reforma enviadas por el Poder Ejecutivo no pueden estar escritas en piedra como para que un Congreso que, guste o no, ha sido elegido democráticamente, no esté en condiciones de aprobar o rechazar lo que mande Palacio de Gobierno. ¿Y el equilibrio de poderes? En lo personal, siempre he estado en contra de la inmunidad de los congresistas, y sobre todo de que algunos delincuentes se escuden en ella para evitar la cárcel, pero la actitud de ayer no ha sido la adecuada.

Y mientras esto sucede en el Hall de los Pasos Perdidos, la anemia no logra ser controlada, según cifras oficiales, la reconstrucción en el norte va lenta, los robos que vemos a través de cámaras de seguridad nos siguen golpeando, y en Trujillo y alrededores siguen las extorsiones y los ajustes de cuentas, lo que se traduce en una caída en las encuestas. La mesura debe venir del Poder Ejecutivo, que tiene que hacer política de la buena, y no lo que hemos visto ayer.