Ha generado revuelo la decisión de la Procuraduría Anticorrupción de Junín de pedir a la fiscalía incluir al máximo dirigente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la investigación por el caso de “Los dinámicos del centro”. La solicitud era previsible, ya que cercanos colaboradores del exgobernador están vinculados a esta presunta organización delictiva y su nombre ha sido mencionado en audios y conversaciones por Whatsapp. Ante esta coyuntura, lo menos que se puede esperar es que las autoridades que administran justicia lleguen al fondo del asunto para esclarecer estas sombras de corrupción que acechan, nada menos, que al partido que puede llevar al candidato Pedro Castillo a Palacio de Gobierno.

Ante este golpe de realismo, Cerrón ha respondido que se está politizando la justicia y que “se quiere boicotear al gobierno entrante”. Lo clamoroso es que Castillo no responde nada. Parece que entre ellos no hay ideologías ni coincidencias programáticas, sino solo intereses. No es posible que una persona que en plena campaña electoral dio la apariencia de ser implacable contra la corrupción, no hable hoy con la misma severidad contra la evidente corrupción que se descubrió en la región Junín. Y lo que es peor, ni siquiera habla, no parece enterado. Esperemos que su silencio no sea una forma de asentir, de aceptar, de tomar por normal algo tan condenable.