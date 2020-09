La reciente propuesta legislativa del partido Unión por el Perú (UPP) para aplicar la pena de muerte, ha sido presentada con único y exclusivo objetivo electoral y en el momento menos indicado. Es verdad que para aplicarla, antes el Perú deberá soberanamente desligarse de la Convención Americana de DD.HH. de San José de Costa Rica (Proceso de denuncia: Art. 78), que efectivamente la prohíbe (Art. 4). Pero la pena muerte para gobernantes, funcionarios y empresarios imputados por actos de corrupción en un país en donde su sola tipificación ya es un problema en su acto configurativo y demostrativo, me parece demagógica. La idea de también mandar al paredón a los delincuentes, puede vender un “buen” producto para ganar votos mirando el mes de abril de 2021, pero no sería responsable. Mi antigua e insistente propuesta de pena de muerte está circunscrita estricto sensu para los delitos de terrorismo, y violación de menores de edad que, como consecuencia del ultraje, fallecen, pues el delito de traición a la patria, ya está previsto en nuestra Constitución incluso con anterioridad a la propia ratificación del Pacto de San José (1978). Es verdad que por dejar el Pacto NUNCA seremos sancionados jurídicamente porque la denuncia es un derecho del Estado pero, ¿será conveniente hacerlo ahora con un gobierno que viene superando una reciente amenaza de extinción, a solo 10 meses de su conclusión? ¿Convendrá decirle al continente como mensaje nacional que nos retiramos de la Convención para aplicar la pena de muerte en un momento internacional donde por la pandemia toda la humanidad sigue más bien ansiosa de hallar la vacuna que nos proteja de la muerte? La tarea de concretar nuestra salida del Pacto debe significar simultáneamente negociar con los países de la Comunidad Andina (CAN), la creación del Tribunal Andino de Derechos Humanos como lo tiene la Unión Europea, la Liga Árabe, etc., pues la CAN que ya cuenta con su Tribunal de Justicia, solo le daría un formato ad hoc y será más fácil. Hacerlo será necesario para no quedar en la orfandad supranacional, y no será incompatible con ser Estado miembro de la OEA, pero este no es el momento para ello.