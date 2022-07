Durante los últimos tiempos, a cantantes, músicos, actores, directores de cine, y productores locales, siempre se les ha escuchado quejarse de que realmente en el Perú no existe una verdadera industria del entretenimiento; si bien se sabe que hay un movimiento artístico que está creciendo, esto no significa que nuestro país haya logrado ser un referente a nivel internacional.

Esfuerzo hay, talento sobra, tenemos ciertos chispazos que destacan fuera de nuestras fronteras, sin embargo, nos falta mucho para que nuestro país presuma de una verdadera industria que solo se conseguirá por un trabajo articulado y sin pausa de sus integrantes, pensando en grande, arriesgando y sobre todo, alegrándose de los triunfos de unos, que permiten abrir camino para los que recién llegan.

Por eso, ante el mencionado panorama que reseñamos, el reciente concierto de Gian Marco Zignago en el Estadio Nacional por sus 30 años de carrera, debe tomarse como sano ejemplo de lo que se debe hacer para que nuestra industria empiece a pensar en grande. Un espectáculo cuidado al detalle, tal cual se produce en escenarios más competitivos, nos reafirmó no solo el poder de convocatoria del cantautor peruano, también nos demostró que cuando nos proponemos, podemos hacer y pensar como en las grandes ligas.

Además del concierto de lujo, el desfile de invitados nos dio la oportunidad de identificar a dos figuras que están logrando una convocatoria impresionante y una empatía con el público que se debe tomar en cuenta: Mauricio Mesones y Christian Yaipen. Eva Ayllón ya está en la categoría de las consagradas y es otra de las figuras que también podría llenar un estadio por sus 50 de trayectoria que aún no celebra.

Zignago con su recital multitudinario en el Nacional ha logrado demostrar que es profeta en su tierra, aunque a algunos no les guste, es una verdad irrefutable. Y ya que hablamos de mover la industria, de no ser mezquinos y de celebrar los triunfos de otros, no podemos dejar de mencionar a Yahaira Plasencia que se presentó en los Premios Juventud de Puerto Rico.

Ante una audiencia internacional cantó y el mundo supo que hay una figura de la salsa con un estilo muy personal y que es una de las cantantes peruanas que destaca en el género, en el que también tienen su espacio Daniela Darcourt y Amy Gutierrez. Olvidémonos por un tiempo de no resaltar los logros de quienes buscan su espacio con una industria en pañales y con todo en contra. Pareciera que cuanto más avanza un artista, hay que bajárselo, y no se trata de pasar por alto los errores, olvidar la crítica justificada; nos referimos a ese afán de buscarle los tres pies al gato porque simplemente: “ese artista no me gusta” o “me cae mal”. Cambiemos de actitud.