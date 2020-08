En poco más de 5 meses, este Congreso ya hizo más daño y ha afectado las arcas fiscales más que cualquier Legislativo en 5 años de gestión. Es inaudita la forma en que sus últimas decisiones, de devolver una UIT (4 300 soles) a los aportantes activos e inactivos de la ONP y de ascender de forma automática a un grupo de trabajadores de EsSalud, se imponen sin un análisis técnico, un sustento financiero o un estudio de su viabilidad constitucional. La Carta Magna señala en su artículo 79 que “los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. No hay que ser abogado, ni siquiera constitucionalista para entenderlo. ¿Cómo se explica que bancadas, supuestamente reflexivas y coherentes como la del Partido Morado, apoyen estas barbaridades? Digamos, uno puede pensar que debatir con Cecilia García, de Podemos Perú, es perder el tiempo. Que es iluso enfrascarse en lo estéril de conversar con quien vocifera, de reflexionar con quien arremete o de acercarse al que embiste, pero ¿Y Francisco Sagasti? ¿Y Zenaida Solís? ¿Comparten los arrebatos de Podemos? ¿No eran la bancada aliada a la supuesta racionalidad de un Ejecutivo que se asfixia en su aislamiento? Somos Perú merece también su propia mención. No solo porque es muy poco lo que se le puede pedir sino por la forma en que ha destrozado la dignidad política de Alberto Andrade. ¿Alquilaron las curules para el Parlamento? Cómo se entiende que le hayan dado el número 3 al socio de la empresa familiar de un deudor que convive con el descaro y el abuso? Tres años de burla y prepotencia, de cohabitar con la indecencia, ¿es requisito para ser tercer vicepresidente del Congreso? ¿Se siente a gusto Manuel Merino de Lama compartiendo la mesa directiva con Guillermo Aliaga? Debe sentirse bien después de que Acción Popular pasara a ser comparsa de las desproporciones y corifeo de los intrusos. Debe estar cómodo Merino acribillando el centrismo de FBT y aniquilando las opciones de AP para el 2021. Pero este Congreso -hijo de Vizcarra, no hay que olvidarlo- tiene aún para mucho más. Aún le faltan 9 meses de competencia con el coronavirus.