Cuando el Perú celebraba el Centenario de su Independencia, Joseph Barcroft, un fisiólogo de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, luego de viajar por Cerro de Pasco y otras zonas andinas, concluyó “que la escasez de oxígeno que hay en la altura determina la inferioridad física y mental de los habitantes de estos lugares”, tal como se publicó en la revista Debate en 1998. En la misma publicación se da cuenta que el médico peruano Carlos Monge Medrano postuló todo lo contrario en 1925. “Los indígenas peruanos no solo no son inferiores, sino que tienen un organismo que les ha permitido adaptarse a zonas en las que otros seres humanos simplemente no podrían vivir (…) pertenecen a una raza superior con características genéticas especiales”, manifestó.

Luego de ver los triunfos de Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco en los Panamericanos y consagrarse como los mejores fondistas de América, no me cabe duda que su fortaleza física, tenacidad, resistencia y temperamento los han conseguido desde niños, cuando corrían horas para cuidar a sus animales o ir a su colegio. Si a todo esto le agregamos el valor ante la adversidad, constituida por la pobreza y la discriminación, creo que estas personas son superiores a muchas en el país.

Esperemos que todos los homenajes, palabras bonitas y buenos deseos no se agoten en el aquí y ahora. Ellos necesitan más apoyo para cumplir sus sueños en las Olimpiadas de Tokio el 2020. “Mi sueño es una medalla olímpica, pero yo solo no puedo. El Gobierno y la empresa privada nos tienen que ayudar”, dijo Pacheco, el campeón que corrió solo con un reloj con cronómetro y sin GPS, una herramienta que todos los fondistas de élite tienen. Sería bueno que no solo enfoquemos la atención a todos ellos ahora que están en competencia, sino principalmente cuando se preparan.