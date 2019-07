PERÚ: CONTEXTO PARA EL HARTAZGO Y LOS RADICALISM

El anuncio del presidente Martín Vizcarra de la propuesta de reforma constitucional para adelantar las elecciones en 2020 allana, sin proponérselo, el contexto para visibilizar el hartazgo social que peligrosamente se ha venido acumulando en el país por la corrupción en el Estado, principalmente por las más altas autoridades o por los que lo fueron. Junto a este escenario surge otro, promovido por el primero, al crearse las condiciones sociales para la irrupción en la vida política del país de sectores radicales, anarquistas y antisistema. Lo voy a explicar. Si repasamos el panorama internacional, no será difícil advertir cómo el hartazgo se ha venido imponiendo en diversos países. Si no fuera por la aparición de Emmanuel Macron, que ganó las elecciones (2017) en segunda vuelta, Francia habría encumbrado como presidenta a la ultraconservadora Marine Le Pen -hija del fundador del partido Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen-, quien pregona la salida de su país de la Unión Europea y de la OTAN. Acaba de ser elegido primer ministro del Reino Unido el excéntrico e irreverente conservador británico Boris Johnson, que no duerme enceguecido hasta ver consumado la catástrofe geopolítica del Brexit o salida del RU de la UE. En América Latina, el hartazgo hizo presidente de México (2018) al izquierdista y ermitaño Andrés Manuel López Obrador, pues sigue sin asistir a las reuniones internacionales -no fue al G-20 en Osaka, Japón, ni vino a Lima para la cumbre de la Alianza del Pacífico en julio último- y Jair Bolsonaro sepultó a la tradicional clase política brasileña, emergiendo como presidente del gigante sudamericano (2019) con un discurso directo, frontal, elitista y polémico, al tocar a fondo en una sociedad carioca desilusionada de sus políticos encarcelados por corruptos. El propio Donald Trump fue ungido presidente de los EE.UU. (2017) por su discurso nacionalista, provocador y blancoide, dejando en el aire a los demócratas y republicanos de siempre. En el Perú, la propuesta de Vizcarra es aplaudida por izquierdistas y ultraconservadores, cuyos potenciales candidatos se pondrán de moda radicalizando sus discursos; sin embargo, tendrán que competir con un outsider que, seguramente, aparecerá. Una caja de Pandora para un exigido trabajo de inteligencia. ¡Mucho cuidado!