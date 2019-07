Pico, placa y piratas sobre ruedas

“¿Circulan miles de vehículos con hasta centenares de papeletas? Sí. ¿Tenemos adecuada educación vial? No. ¿Respetamos a la Policía y cumplimos las leyes de tránsito? No. ¿La revisión técnica es un chiste? Sí. ¿Existe un sistema integrado de transporte? No. Pero claro, pico y placa”. Así, ácido como de costumbre, el truquero y periodista deportivo Plomo Magic cuestionaba la utilidad de la polémica medida del alcalde Jorge Muñoz, que restringe la circulación vehicular en vías principales según el número de placa.

Los argumentos para al menos levantar una ceja frente al “pico y placa” son varios. El último jueves, el portal Enterarse (@EnterarseNTR) explicó en un video los resultados de diversos estudios sobre la aplicación de esta medida en otros países. En todos, las conclusiones son similares: inicialmente, la medida parece funcionar, ya que se alivia en alguna medida el tráfico durante horas pico. Sin embargo, poco después, la congestión aumenta en horarios normales y muchos usuarios adquieren vehículos de segunda mano para poder circular todos los días, aumentando así el parque automotor y, con ello, la contaminación.

Nadie discute que disminuir la cantidad de vehículos que transitan sea una buena idea para reducir el tráfico que, a estas alturas, es insostenible. Pero para hacerlo no es necesario violar el derecho al libre tránsito de millones de ciudadanos, ni aplicar medidas probadamente contraproducentes. ¿Qué pasaría si comenzáramos por sacar de circulación a quienes realmente no deberían estar en las vías?

Entre enero y julio de este año, la Municipalidad de Miraflores envió al depósito del SAT a 60 vehículos de transporte informal que, juntos, suman más de S/58 millones en multas y 4 mil infracciones. Sin embargo, muchos de estos -si es que no todos- serán liberados por el SAT. En efecto, la comuna miraflorina ya tuvo que recapturar una cúster con más de S/2 millones en multas que fue rápidamente liberada.

¿Cómo es posible que vehículos como estos continúen en circulación? La respuesta está en el Poder Judicial: a través de impugnaciones, leguleyadas y procesos eternos, quienes realmente deberían estar fuera de las calles continúan no solo generando congestión, sino también colocándonos en un latente peligro.