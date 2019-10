PIÑERA DEBE EVALUAR DAR UN PASO AL COSTADO

Nadie que tenga un juicio de valor formado en la sensatez podría decir que Sebastián Piñera es un pésimo gobernante. Sus aciertos en la gobernanza para su país han sido mayores que sus errores, pero estos últimos han tenido un mayor impacto y han sido muy bien capitalizados por sus detractores políticos, que son básicamente los de la izquierda radical chilena, incapaces de articular un país unido. Chile no lo es. El causante de que no lo sea, es verdad, fue el dictador Augusto Pinochet Ugarte, pero también lo son los presidentes que le siguieron -todos socialistas-, que no movieron un solo dedo para acabar con el mapa político que dejó el plebiscito de 1989, que desnudó a dos Chiles. Ni el perdón inicial luego de comenzadas las revueltas en Santiago y otras ciudades del país, ni las medidas económicas decididas casi como un manotazo de ahogado, y mucho menos el cambio de 8 de sus 16 ministros, han podido aplacar la ira de una sociedad con espíritu araucano que persiste en su renuncia. Piñera, como todo gobernante, ha seguido buscando fórmulas para detener las protestas que no cesan y ayer decidió cancelar dos reuniones internacionales de vitrina -la reunión de APEC y la COP 25- en las aspiraciones de la proyección de la política internacional chilena, lo que en otras circunstancias sería impensable. Sigo pensando que un gobernante debe hacer todo lo posible por mantenerse en el cargo para el cual fue elegido democráticamente, como es el caso de Piñera, y esa actitud refleja tener temple para superar los momentos más delicados para un gobernante y el país; sin embargo, el jefe de Estado también debe ser capaz de asumir con madurez y sin sobresaltos las decisiones que no quiere o que no le convienen cuando vea que todo está entrampado y constate que su permanencia en el cargo se convierte en un serio obstáculo para la estabilidad nacional. La actual coyuntura no estuvo en el cálculo del único gobernante derechista que ha tenido Chile en los últimos 30 años, como tampoco en sus predecesores de la izquierda chilena, a los que derrotó en las urnas hace apenas dos años. Ha llegado el momento de que Piñera evalúe dar un paso al costado.