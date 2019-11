Y ahora qué hacemos con el empresariado que puso todos los huevos en una sola canasta cuando nos aterrorizaba la posibilidad de que Ollanta Humala ganara la Presidencia de la República y el proyecto chavista se implantara en nuestro país. Todo lo que habíamos ganado con el formato económico que dejó el proyecto Fujimori se nos venía abajo. En lo personal, lo viví desde terrenos periodísticos donde, día a día, no escondíamos preferencias, con todo derecho. Es que no había otra opción: o ganaba la china o estábamos perdidos. A mí no me gustó las formas y estilos de muchos contenidos periodísticos, aunque editorialmente compartiera mi expreso deseo que no ganara Humala. Muchos de los contenidos de la campaña no fueron más que refritos de lo que, en la campaña anterior, "La República" había investigado sobre el excapitán. Con la diferencia de que ahora se habían cambiado de orilla. Pero ganó Humala, y tampoco se convirtió en un proyecto chavista. Hace ya algún tiempo que los medios más poderosos en términos de llegada a la opinión pública dejaron de decidir quién asume la presidencia y quién no. Y los empresarios botaron la plata al agua; todo porque no supieron controlar el nerviosismo. Cada empresario es libre de apoyar a quien le venga en gana; los medios de comunicación y periodistas también. Lo que no está bien, e incluso es un delito, es ocultarlo, no ser transparentes. Porque solo de esa manera se puede saber si esa aparente donación no es más que una inversión, o una coima adelantada, disfrazada de altruismo político, que luego será pagado, con creces, con el mismo dinero público, mediante obras y toda la historia ya conocida de los constructores. El juego limpio y sobre la mesa es fundamental en una democracia.