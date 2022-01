A mis alumnos de pre y postgrado los hago leer de cajón el libro “LA POLÍTICA EXTERIOR DEL PERÚ” de Ronald Bruce St John, el más serio autor extranjero sobre la proyección internacional de nuestros intereses como Estado nación. La obra consta de 279 páginas y deben realizar un resumen de su contenido en solo dos páginas (Síntesis). Hay quienes piden que la tarea sea mejor un comentario -casi siempre los más flojones para leer y escribir-, y también aquellos que piden que el resumen (contenido completo de la obra) sea redactado en 4 ó 5 páginas, cuando menos. Mi interés porque lo lean completamente -el libro desarrolla en orden cronológico todo el proceso histórico de nuestra vida internacional desde 1821 en que nos hicimos Estado independiente, y llega hasta la década de los años noventa del siglo XX. Los que han tenido la suerte de leerlo siempre estarán en ventaja al contar con una obra que les presentará una visión de compacto de nuestra política exterior en 200 años, y segundo, para hallarse en condiciones de asesorar acertadamente al presidente de la República pues, conforme la Constitución Política del Perú (1993), dirige la política exterior del país que por cierto se decide en Palacio de Gobierno de acuerdo con lo que quiera el jefe de Estado pegado a los intereses del país, y es ejecutada por el ministerio de Relaciones Exteriores, que en la práctica es el laboratorio donde se planea la política exterior pero no el único. Si quienes deben proyectarla en el frente externo -los diplomáticos: de carrera y políticos- a través de las embajadas, representaciones permanentes y consulados, no cuentan con un enfoque único y claro de la mirada internacional del Estado y sobre todo sin pugnas ni enfrentamientos, lo más probable es que nuestra política exterior y la política internacional, andarán a la deriva como un barco sin brújula en alta mar dejándose llevar por los vientos y sin siquiera contar con las contingencias para las tempestades como hasta ahora. La política exterior del Perú requiere preparación leyendo a Ronald Bruce, y orden y cohesión, conforme lo que el país necesita, y exige unidad que hoy no tiene.