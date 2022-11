Nuestros electores se vienen acostumbrando a votar por personas que no saben gobernar, no sólo por su evidente falta de experiencia pública, sino porque no tienen las capacidades morales e intelectivas para lidiar con el ejercicio unilateral del poder. Cuando los votos invisten a estos ocasionales candidatos, sin tener antecedentes conocidos, simplemente creen que conquistaron una etapa de su vida (profesional) y confunden la política con el ascenso. Demuestran conductas tendientes al codeo social, el cambio de rumbo de sus objetivos personales o, lo que es peor, ligadas al ilícito crecimiento patrimonial. Todo esto, sin entender que el democráticamente elegido nunca está al mando temporalmente por mérito propio, pues la democracia representativa no es una selección ganada, sino, y muchas veces, como pasó el año pasado, se presenta como una elección de descarte por antipatías.

Pero la situación es mucho peor con estos elegidos de muy fugaz tránsito y sin ninguna trascendencia posterior, debido a que estas personas no han pasado las etapas secuenciales del oficio político y de pronto se ven enceguecidos por la luz fortísima de un palacio municipal o presidencial, el traje a medida y los funcionarios designados que lo rodean, además de mil amigos fortuitos que surgen durante cuatro o cinco años.

Por eso, nuestra legislación debe eliminar de plano cualquier resquicio para el surgimiento del outsider municipal, regional o nacional, pues está más que comprobado que este nunca podrá gobernar bien, ya que muchas veces ni siquiera sabe qué es ser gobernado (Solón de Atenas dixit).