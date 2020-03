La confirmación de los primeros fallecidos en el país, víctimas del coronavirus, abrió un nuevo nivel en la situación de emergencia que venimos afrontando. De momento, la mayoría de peruanos hemos cumplido con las medidas impuestas por el gobierno, pero que se siga deteniendo a personas que no cumplen el aislamiento social obligatorio demuestra que hay muchos que aún no están conscientes de la gravedad en la que estamos inmersos. Estamos en una crisis de salud pública y lo único que el Gobierno nos ha pedido para apoyar es quedarnos en casa y salir solo en casos estrictamente necesarios, pero no, hay un grupo de personas que cree estar por encima de la sociedad. Por nuestra labor periodística estamos recorriendo las calles y vemos a personas haciendo ejercicios o realizando cualquier otra actividad menos las permitidas durante la emergencia. No estamos justificando a las personas que viven del día a día y que deben salir a trabajar para poder comer, pero ¿qué calificativo se merecen aquellos que salen de su casa solo porque están aburridos? ¿Qué le podemos decir a los que salen a jugar fulbito o bingo en la cuadra? Esto recién está empezando, de nosotros depende que el gobierno no amplíe por más tiempo el estado de emergencia.