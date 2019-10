¿Por qué aquí no?

La izquierda peruana atraviesa días felices viendo lo que pasa en Chile y celebra como propia su evidente victoria. Pero más allá del análisis que merece este fenómeno, algo indudablemente ronda la cabeza de los peruanos. ¿Por qué no ha ocurrido eso aquí, donde hay más desigualdad y donde definitivamente lo que suena falaz en Chile –como que su educación es la peor de Sudamérica– aquí tiene visos de realidad inapelable? Por dos razones, en mi concepto. La primera, porque en Perú reina la informalidad como institución. Es algo cultural, incluso, a diferencia del vecino sureño. Una de sus expresiones, la informalidad económica, ha generado una red de intereses recíprocos y retroalimentados que se satisfacen en ella y, así, actúa como amortiguador de la pobreza. Ahí están el comercio ambulatorio, la minería artesanal, el contrabando, la piratería, la invasión de terrenos y hasta el narcotráfico para demostrarlo. Esa válvula de escape no tiene ni ha tenido Chile. El otro factor ha sido el fujimorismo, una curiosa forma de movimiento de derecha que caló en sectores populares, aunque los mismos fujimoristas siempre recularon del término. El fujimorismo en el siglo XXI terminó cumpliendo el papel del APRA de las primeras décadas del siglo XX y contuvo a la izquierda en los sectores populares, incluso, cosechando odios de la clase alta. No es casualidad que ambos movimientos sean los más odiados de la historia del Perú, inclusive por quienes más se beneficiaron de su accionar político. Porque las izquierdas siempre terminaron escribiendo la historia y, así, ganando las mentes. Por eso, la izquierda no perdió el tiempo en dos décadas ni en Acción Popular ni en el PPC, otrora partidos “de derecha” tan inofensivos como inocuos. Su presa es y será, por siempre, el fujimorismo, contando con la distraída parte de la derecha que siempre se dispara a los pies.