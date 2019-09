¿POR QUÉ A DONALD TRUMP NO LE DURAN SUS ASESORES?

El reciente nombramiento del nuevo asesor de seguridad nacional -Robert O´Brien- del presidente de EE.UU., Donald Trump, sigue llamando la atención de propios y extraños, apareciendo un mar de especulaciones sobre las razones que han desencadenado que un importante número de hombres de confianza hayan renunciado o fueran despedidos desde que inició su mandato. Una cuestión incontrastable es que a Donald Trump no le duran en el cargo sus hombres más cercanos en las tareas de gobierno. Por ejemplo, desde que asumió el poder, en enero de 2017, ha tenido dos secretarios de Estado: Rex Tillerson -hasta marzo de 2018- y Mike Pompeo -que venía de ser el jefe de la CÍA, que lo reemplazó y hasta ahora-. Jim Mattis, secretario de Defensa, renunció al día siguiente de que se anunciara el retiro de las tropas estadounidenses de Siria. Por el mismo motivo lo hizo Brett McGurk, enviado especial de Washington para la coalición contra el Estado Islámico. El propio Trump adelantó en su momento la renuncia de John F. Kelly, su jefe de gabinete. También se alejó Jeff Sessions, fiscal general que se había referido a los resultados de las elecciones, un tema sensible para Trump. Ayer hemos conocido la renuncia o el despido -eso no está claro- del asesor de Seguridad Nacional, el diplomático John Bolton, el tercero desde que Trump inició su administración y que había reemplazado al general H. R. McMaster. El común denominador que produce las abruptas rupturas parece ser un asunto de interacción, trato, química comunicacional y tolerancia. A algunos reyes, presidentes, primeros ministros, etc., no les gusta que sus asesores rebatan profesionalmente sus ideas. Menos si estos son creativos o correctos. En el caso de Trump -lo dije en mi libro El fenómeno Donald Trump (2017)-, el presidente estadounidense aplica en su gobierno el pragmatismo, que le dio mucho éxito en el mundo de los negocios, pudiendo volver riesgosamente a la intolerancia en una regla. Quien tiene poder debe aceptar los consejos y respetar las discrepancias. Solo así se vuelve estadista.