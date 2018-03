¿POR QUÉ DONALD TRUMP VIAJARÁ A COLOMBIA?

Al tiempo que la Casa Blanca confirmaba la llegada al Perú del presidente Donald Trump para participar en la VIII Cumbre de las Américas -13 y 14 de abril-, Washington también anunciaba que, a su conclusión, Trump realizará una visita de Estado a Colombia. Es la primera vez que Trump, ya en funciones como mandatario, llegará al país cafetero. Hay razones de fondo que podrían explicar la decisión del líder neoyorquino de arribar a la tierra de Gabriel García Márquez. 1) El narcotráfico en Colombia sigue preocupando, y mucho, a EE.UU. De hecho, por el Plan Colombia, Washington invirtió mucho para acabarlo junto al terrorismo de las ex FARC y el ELN, que buscaron jaquear al Estado colombiano, al que felizmente no lograron doblegar. La juventud estadounidense sigue soportando el impacto negativo del tráfico ilícito de drogas, y esa situación estresa a las autoridades de EE.UU. 2) La compleja situación de la vecina Venezuela, de la cual han huido, cruzando la frontera colombiana, más de 550 mil personas hasta la fecha. Colombia se convirtió, entonces, en receptiva de grandes oleadas migratorias llaneras, que a la postre han comenzado a convertirse en un problema muy serio para los colombianos y su seguridad, y eso también preocupa a Washington. 3) No es ocultable la puntería que el gobierno de Trump ha puesto sobre el régimen de Maduro. Ha dictado sanciones económicas a miembros de la cúpula chavista -militares y civiles- que la Casa Blanca tiene perfectamente identificados, además de su complicidad con el referido narcotráfico. 4) Unido a lo anterior está la idea bastante cundida en la región de una eventual invasión militar de EE.UU. a Venezuela con el único objetivo de sacar del poder a Maduro y donde Colombia sería un punto estratégico clave para lograr el cometido. 5) Finalmente, Trump llegará a Colombia para respaldar la reconstrucción de la paz en ese país luego del proceso exitoso del año 2016, así como el que con marchas y contramarchas se lleva adelante con el ELN. Se trata de un viaje muy bien pensado.