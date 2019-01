POR QUÉ EE.UU. NO INVADIRÁ VENEZUELA Y LA EXCEPCIÓN en que sí lo haría

Veamos primero por qué no lo haría: 1° La Casa Blanca no necesita invadir Venezuela para preocupar a Nicolás Maduro. El congelamiento de los activos del país llanero en todo EE.UU. y las coordinaciones de Washington con diversos bancos del mundo en los que Caracas también cuenta importantes dividendos han enloquecido a Maduro. El dictador no puede disponer de un solo centavo de las enormes sumas que se encuentran en el sistema financiero internacional, las mismas que han pasado a disposición del gobierno interino de Juan Guaidó. 2° Sagazmente, ninguna cuenta del Estado venezolano ha sido bloqueada, por lo que el flujo de la venta de petróleo a EE.UU. continúa imperturbable, solo que ahora quien sí puede disponer de los activos es Guaidó. 3° En las Relaciones Internacionales no existen altruismos de Estados, solo intereses. Cuando Rusia cruzó la frontera sur con más de mil tanques y anexó la península ucraniana de Crimea (2014), violando flagrantemente el principio de no intervención del derecho internacional, EE.UU. no hizo nada, solo condenó, como la ONU, el acto, y decidió sanciones económicas para Moscú. ¿Por qué? Pues por el enorme peso de la variable “ámbito de influencia geopolítica”, que es básico en cualquier manual de defensa en el mundo. EE.UU. aprendió que ese no era un buen negocio y la derrota en Vietnam (1975) fue su escarmiento. Por esa misma razón, Rusia no ha movilizado un solo soldado -no incluyo en el análisis a los ejercicios militares que Moscú y Caracas han realizado recientemente, queriendo los rusos jugar a la disuasión- ni tampoco una sola flota hacia las costas venezolanas. 4° Si a Moscú le pareció complejísimo enfrentarse a Washington por el régimen totalitario de Kim Jong-un, sobre el cual corría el fuerte rumor de que Trump decidiría una incursión militar por la insistencia de los ejercicios nucleares de Pyongyang, muchísimo menos pasa por la cabeza de Vladímir Putin sostener un conflicto bélico con EE.UU. por un tirano como Maduro, que ambos países conocen al revés y al derecho. 4° EE.UU. solo lo haría si se produjera un desenlace mortal contra Guaidó o un diplomático estadounidense en Caracas.