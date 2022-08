“El Perú no da para más. Fuera Castillo!!!”, “El Gobierno está hasta el cuello”, “Un delincuente no puede seguir en el poder”, “Una organización criminal no puede continuar rigiendo los destinos del país”, han sido algunas de las reacciones de la clase política luego de los contundentes reportajes periodísticos propalados en los últimos días sobre las señales de corrupción en el entorno del presidente Pedro Castillo.

La prensa ha sido la primera luz para develar esta trama de negociados de allegados y familiares del jefe de Estado, pero jamás superará las instancias políticas, fiscales y judiciales para condenar o exculpar a los responsables de estos graves hechos. El Ministerio Público está haciendo su trabajo para que el Poder Judicial resuelva.

En tanto, el Congreso sigue sin cumplir sus tareas de fiscalizar, de ser un contrapeso del Ejecutivo y, eventualmente, de vacar al presidente. Como sostienen los especialistas, su inacción ante la crisis política y moral del Gobierno se debe a que hay 56 legisladores que quieren que las cosas sigan como están. Esto lleva a otra crisis, la de la representatividad.

Frente a esta coyuntura las redes arden, pero las calles no. La movilización de la gente, como una medida de protesta, brilla por su ausencia. Pese a tantas muestras de desgobierno y caos, no hay una participación activa de la ciudadanía. En parte porque cada peruano está concentrado en solucionar por su cuenta sus problemas del día a día. En parte también porque no hay líderes creíbles a los cuales seguir. La gente cree que los que están son más de lo mismo o, por lo menos, son participantes directos o indirectos de la realidad que ahora vivimos. Se les oye, principalmente, porque hacen uso de los medios a horario corrido y porque gritan mucho, pero casi nadie les presta atención. Y quien les presta atención se ríe, que es lo más trágico.

Se necesita renovación de la clase política o incorporación de gente con nueva actitud para terminar con la crisis y salvar el sistema democrático.