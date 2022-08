“O nos vamos por la vacancia o pide su renuncia”, dicen algunos congresistas a través de los medios para emplazar al presidente Pedro Castillo. No sabemos lo que pensará el jefe de Estado ya que no lee ni escucha ni ve noticias, tal como lo ha expresado muchas veces; pero la gente se reirá porque esa frase es pura demagogia. El Congreso no lo va a vacar.

En tanto, Castillo sigue cercado por los presuntos actos de corrupción en su Gobierno. Incluso su cuñada ya cumple prisión preventiva y su esposa es investigada por la Fiscalía. Sin embargo, el mandatario está en un mundo aparte que le concede el poder. “No me preocupa el sector que quiere desestabilizar al Gobierno. Me entero de esto por voces de algunos asesores, de algunos compañeros. Me dicen ‘¿por qué no ves televisión?, ¿por qué no lees algunos periódicos?’ Les digo porque no tengo tiempo, yo he venido a trabajar”, reveló hace poco el jefe de Estado a un colectivo afín a su gestión. Antes también lo había dejado en claro en una entrevista con Fernando Del Rincón.

No informarse de lo que ocurre en el país y el mundo es un problema, pero es más grave que alguien que está al frente del país no esté al tanto de lo que piensen los demás. El entrenador de la selección española Vicente del Bosque, campeón mundial en Sudáfrica 2010, decía: “Se oye a mucha gente en el mundo asegurar que no lee nada, no mira nada y no escucha nada. Yo intento hacer lo contrario: leo todo lo que puedo, miro todo lo que puedo y escucho todo lo que puedo. Hay cosas que me molestan y otras en la que me pregunto si esa persona puede tener razón. Nadie está en la posesión de la verdad absoluta. Es edificante hacerlo. Un entrenador (o cualquier persona que esté en el foco de atención de mucha gente) tiene que saber lo que dicen los demás”.

Sería bueno que Castillo se entere que los medios de comunicación han destapado los escándalos más resonantes de su Gobierno y que hoy por hoy, según encuesta de IEP, después de las Fuerzas Armadas, se ubican en el segundo lugar en el ranking de instituciones que tienen más confianza de la ciudadanía.