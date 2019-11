¿POR QUÉ RAZÓN NO HUBO GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA?

La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia viene siendo interpretada forzadamente o por ignorancia como golpe de Estado. Los que lo hacen, a mi juicio, desnudan una evidente carga política en sus objetivos para así hacerlo y eso es realmente irresponsable. En estos casos debemos circunscribirnos rigurosamente al derecho porque, de lo contrario, podrían desbordar las pretensiones y ya vemos cómo sigue de movido el clima político en La Paz, a pesar de que el país ya cuenta con una jefa de Estado -la segunda vicepresidenta del Senado-, que deberá conducir a Bolivia hacia unas elecciones transparentes en que el pueblo altiplánico elija a sus autoridades políticas para los próximos 5 años. Lo voy a explicar. La doctrina refiere que el golpe de Estado es un acto repentino y violento con el objeto de tomar el poder. Cuando Evo renunció, ¿quién se hizo del poder? Nadie. Hasta se dijo que había vacío de poder. No puede sostenerse que hay golpe de Estado si no hay alguien que detente o usurpe el poder. Se trata de una flagrante incongruencia. La Constitución de Bolivia establece claramente en su artículo 167 la sucesión en el mando del país por renuncias de sus autoridades políticas, donde a falta del mandatario asume el vicepresidente y a falta de este, pues el presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados. Resulta que todos renunciaron porque al ser miembros del partido de Evo, Movimiento al Socialismo (MAS), entraron en inmediata deslegitimación. Es verdad que la Constitución no dice que deba hacerlo la vicepresidenta del Senado, pero no necesita decirlo. El caso peruano en el 2000 fue resuelto con CRITERIO JURÍDICO POLÍTICO -como ha sido en Bolivia-, pues en ninguna parte de la Constitución de 1993 dice que asumirá la presidencia del Perú el congresista más antiguo, el más respetado, el más honorable, etc. Los leguleyos creen que únicamente las normas jurídicas escritas son derecho. ¡Error! Los hechos hacen a las normas y no las normas a los hechos. No es difícil comprenderlo y, por eso, hasta un alumno del primer año de la carrera de leyes sabe que el derecho es NORMA JURÍDICA, HECHOS Y VALORES. Los desmanes en Bolivia se deben a viles intereses políticos.