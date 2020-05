A muchos ha sorprendido de que Rusia se haya plegado a la coalición de 116 países, liderada por EE.UU., para conminar a China, su vecino geopolítico en la región asiática, a aceptar la investigación que reclama la comunidad internacional para conocer el origen de la pandemia del Covid-19, y determinar, eventualmente, responsabilidades por los daños causados a la humanidad. En realidad, no debería causar extrañeza por una premisa que gobierna al mundo de las relaciones internacionales y que nunca falla: entre Estados no hay amigos solo intereses. Creer que las votaciones de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, siempre oponiéndose (derecho de veto), a los planes de EE.UU. -ej: autorización para bombardear Siria (2016)-, era la muestra de una pétrea alianza política, es un craso error. Los rusos jamás harían nada para que China se alce como el futuro hegemón del planeta. No olvidan que Pekín, pregonando el comunismo que históricamente triunfó en esa región con la Revolución Rusa (1917), en los años 70 se pegaran a Washington -Richard Nixon llegaría hasta China (1972)- sellando su ingresar en el Consejo de Seguridad a cambio de Taiwán. Para muchos ese episodio fue el comienzo del fin de la Unión Soviética en los 80. Pero los rusos, además, quieren congraciarse con el gobierno de Trump, buscando atenuar las sanciones de EE.UU., que los tiene jaqueados económicamente. Pero como en política internacional tampoco hay amigos, de pronto el acercamiento a EE.UU. sería para disimular su apoyo incondicional a Irán, cada vez más cerca del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Todo lo que hace el poder.