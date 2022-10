Pamela Cabanillas, la peruana de 18 años acusada de estafar a más de 7 mil personas con entradas falsas de la presentación de Daddy Yankee en Lima, reapareció en las redes promocionando un evento en Milán, Italia. “Ciao (Hola) Milano. Este 5 de noviembre no se olviden de asistir al concierto del Grupo Guinda en el local Ritmo del Perú. Esta vez no serán estafados y si sigo libre nos vemos allí. Te lo dice tu Mommy Yankee”, anuncia sin pudor y como si fuera una celebridad.

Sus intervenciones en los medios y redes se vuelven virales. Hace poco dijo, desde España, que se “gastó la plata robada y que no la devolverá (...) Me compro ropa de marca y voy a restaurante caros, es la vida que siempre me quise dar”. Pese a ello, ayer reveló que se entregará a las autoridades europeas y niega las acusaciones de ser “cabecilla de una organización criminal” y que “ganó 2 millones de soles gracias a las estafas”.

El desparpajo de Pamela solo refleja la normalización de las actividades ilícitas en nuestro país. “Si roban los de arriba y no pasa nada, ¿por que yo no lo puedo hacer?”, es la lógica de muchas personas. Desde el día que se vio a nivel nacional cómo el asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, sobornaba a políticos, jueces, militares y periodistas en la salita del SIN, la moral y los valores se fueron al carajo en el país. Seguramente, antes también hubo corrupción y negociados, pero los casos eran furtivos. Nunca tuvieron tanta exposición. Con el boom de la tecnología ahora es más fácil propalar robos, estafas, coimas y componendas mafiosas en las altas esferas del poder. Han pasado más de 20 años y el Perú está llegando a la bancarrota en todos los niveles.

Es cierto que las nuevas generaciones se formaron, de la casa para afuera, en medio de organizaciones criminales en política y asoladas por raqueteros, asaltantes, sicarios y extorsionadores en las calles. Esto solo genera un elemento perturbador y hasta paralizador entre la gente. Y lo peor es que el delito ya está institucionalizado en el Congreso y en los gobiernos central, regional y local. Antes se creía que la crisis de nuestra sociedad era algo terrible, pero pasajero. Ahora todo es permanente.

Esto debe producir indignación, pero con eso no basta. Es urgente la acción, sobre la base no de destellos o poses de algunos políticos que quieren jalar agua para su molino sino a partir de un gran encuentro nacional contra la corrupción. Hay que tener la capacidad de articula un amplio consenso, no exclusivamente contra Castillo, sino contra la forma más ruin de hacer política: Servirse ellos y no servir a los peruanos.