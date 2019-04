PPK con detención

En este espacio siempre he sido crítico del expresidente Pedro Pablo Kuczynski desde que se supo que se dedicó a hacer negocios con el Estado mientras era ministro de Alejandro Toledo. Incluso estuve a favor de su salida del cargo, cuando su permanencia era indefendible. Ahí están, además, los audios de Bruno “cómo es la nuez” Giuffra. Sin embargo, salvo que haya elementos nuevos y contundentes hasta hoy desconocidos, me parece excesivo que se haya ordenado detenerlo.

Desde su renuncia al cargo, el expresidente ha estado colaborando con la justicia, como debe ser. Incluso contaba con impedimento de salida del país. Además, se le habían bloqueado todas las cuentas bancarias, al extremo de que no tenía disponible ni una tarjeta de débito. Hay que decir también que nunca pidió asilo en una embajada, como Alan García. Por eso sorprende que se haya dispuesto una detención preliminar que podría convertirse en un arresto preventivo.

El expresidente Kuczynski tiene mucho que responder ante la justicia, qué duda cabe. Pero es extraño que otros personajes sobre los que pesan acusaciones más graves estén afrontando sus procesos en libertad. Ahí están Ollanta Humala y Susana Villarán. A esta última, por ejemplo, se le acusa incluso de recibir dinero de Odebrecht mientras era una autoridad pública, pero hasta ahora solo tiene impedimento de salida del país.

Y llama la atención que junto al arresto preliminar del expresidente Kuczynski se haya dispuesto la misma medida para su secretaria y su chofer. Lo señalo porque en el caso de la exalcaldesa Villarán, la justicia jamás ha tocado ni con el pétalo de una rosa a quien fue su jefa de campaña por el “No”, Anel Townsend, a pesar de que los brasileños afirman haber entregado dinero sucio precisamente para evitar la revocatoria de marzo del 2013.

La justicia tiene que ser igual para todos, y si hay elementos suficientes, que se vaya para adentro quien tenga que estar ahí. Sin embargo, en el caso del expresidente Kuczynski parece que no es así. Se le acusa del delito de lavado de activos, que no es cualquier cosa, pero si ha estado acudiendo a todas las citaciones, tiene sus cuentas inmovilizadas y no existe peligro de fuga, dudo que la detención sea necesaria.