“Si ven alguna actitud nefasta, vergonzosa de algún ministro en esta gestión, seré el primero en sancionarla y en hacer un acto de condena ante el país”, sostuvo el presidente Pedro Castillo frente a los gobernadores regionales. Pregunta 1: ¿Qué tiene que pasar para que ese jalón de orejas alcance ya mismo al premier Guido Bellido, quien –entre otras perlas– es investigado por la Fiscalía por presunto terrorismo? Tirios y troyanos lo quieren fuera de la PCM.

“Yo sugerí la permanencia de Julio Velarde (en el BCR). Hablé con él. Y creo que fue una sugerencia que después le hice al señor presidente y lo tomó a bien”, reveló Vladimir Cerrón. Pregunta 2: ¿No que al exgobernador de Junín, ni siquiera lo veríamos como portero de ninguna institución del Estado? Las ínfulas del dueño de Perú Libre denotan que no pretende ser guachimán Pacheco y que, por el contrario, ejerce gran poder, como lo refrendan las encuestas.

“Rechazo rotundamente que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas”, peroró el profesor chotano luego de recibir las credenciales como mandatario electo. Pregunta 3: si fuese como dice, ¿qué demonios hace Evo Morales de caserito en el Perú, acaso eso no es traer modelos extranjeros? El expresidente boliviano es un famélico del poder político. Se quedó ¡14 años y quería más!

“Los delincuentes extranjeros tendrán un plazo de 72 horas para salir del país”, prometió el jefe del Estado, el 28 de julio, en su mensaje a la nación. Pregunta 4: ¿Para cuándo, señor Castillo Terrones? Ya es hora de que honre su palabra de maestro. Todos los días la Policía atrapa a bandas criminales conformadas por foráneos sin ningún remilgo con la población. Y así no juega Perú.