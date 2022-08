Algunos de los abogados o asesores de medio pelo que rodean al presidente Pedro Castillo deberían hacerle ver que a pesar de sus nefastas propuestas de campaña, el Perú sigue siendo un país libre donde la prensa puede hacer su trabajo de poner reflectores encima de la podredumbre de un gobierno como el suyo, y quienes se dedican al humor político no tienen por qué ser objeto de amenazas de muerte como las que padece el cómico Carlos Álvarez.

La amenaza del mandatario contra el programa Panorama es un despropósito que solo puede venir de un presidente que no sabe ni dónde está parado y que se rodea de gente igual o peor, que no es capaz de hacerle ver que el referido dominical lo único que ha hecho es mostrar lo dicho por el impresentable de Bruno Pacheco, ese oscuro personaje que el propio jefe de Estado llevó a trabajar a Palacio de Gobierno. Cualquier queja o reclamo, debería ir a este sujeto, y no a la prensa.

No es la primera vez que este régimen plagado de incapaces y corruptos arremete contra los medios. La lista de ataques y amenazas es interminable desde los tiempos de la campaña. Recordemos además que el presidente Castillo no ha firmado las declaraciones de Chapultepec y Salta, algo que han hecho los últimos gobernantes a manera de compromiso básico de respeto a la libertad de expresión como indicador de democracia.

Pero con este régimen no solo los periodistas están siendo amedrentados con querellas o hasta ataques de ronderos castillistas como los que secuestraron, amenazaron y robaron a reporteros de Cuarto Poder. En las últimas horas el genial imitador Carlos Álvarez ha recibido amenazas por caracterizar al presidente Castillo y a su esposa Lilia Paredes, algo que este y otros artistas han hecho a lo largo de décadas con otros ocupantes de Palacio de Gobierno.

El presidente Castillo debería saber que el Perú no es Venezuela, Cuba o Nicaragua, donde los tiranos en el poder no pueden ser tocados por los medios ni por los imitadores. Además, pocas veces en el país hemos tenido un mandatario tan lamentable y precario, que además carga con cinco investigaciones, tres de ellas como cabecilla de una presunta banda criminal. Así que trabajo para la prensa y los cómicos hay de sobra, por más que no le guste al profesor.