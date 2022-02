Ha quedado en evidencia ante los peruanos por la inmensa mentira que dijo ante el Ministerio Público en calidad de testigo, en el sentido que no conoce a la lobista Karelim López pese a que ante CNN había admitido una reunión con ella, pero al presidente Pedro Castillo no le gustó que la prensa pregunte por su falta a la verdad y prefirió atacar a los medios e irse por las ramas.

Estamos ante un mandatario que ha dado dos versiones de un mismo hecho que lo está embarrando hasta la punta del sombrero que ya no usa, pero el jefe de Estado solo quiere que le pregunten de temas de educación. Incluso se molesta y dice que la prensa que hace su trabajo “es un chiste”.

Es verdad que hablar de educación y de lucha contra la pobreza es importante, pero también lo es el hecho que un mandatario dé la cara al país y responda ante los cuestionamientos que hay en su contra, que no son cosa menuda y que podrían haberlo metido en problemas mayores si no fuera por el Ministerio Público que no lo investiga, y porque el Congreso mira para otro lado.

El presidente no puede tapar el sol con un dedo ni irse por las ramas cuando está parado en medio de un volcán a punto de estallar conforme la verdad se abre paso. Ayer evadió a la prensa con un discurso propio de político caído en desgracia, pero es evidente que la mentira tiene patas cortas y que se le vienen días muy complicados.