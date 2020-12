Cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente de la República, en su primer año, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, tenía un tema por debatir: la prórroga de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360). El debate serio se pospuso, y fueron los empresarios quienes lograron el objetivo (10 años de exoneración del Impuesto a la Renta), aunque ellos pedían 40 años más.

El hecho es que hay dinero a manos llenas para los agroexportadores, quienes generaron empleo formal y contribuyeron a que se convierta en el segundo sector productivo del país, después de la minería. Entonces, si todo va color de rosa, la gran pregunta es ¿por qué se quejan tanto los trabajadores? Es que nadie revisó las condiciones laborales.

Si la exoneración del pago al IR hubiese ido de la mano con el análisis al sector laboral, como lo debió ver Trabajo, hoy tal vez no hubiera tantos paros y tomas de carreteras. El problema del país es que no hay una política de prevención, sino de reacción. En el momento que las cosas empeoran es cuando todos miran el problema, no antes.

Sin embargo, decidir la exigencia de los trabajadores, de un sueldo mínimo más bonificación del 50 % de un salario, no debe corresponder al Congreso. El bloqueo de la vía pública no puede transformarse en un chantaje social. Lamentablemente, estamos en campaña electoral, y las bancadas congresales solo ven votos, no buenas razones.

En un anterior artículo había comentado sobre el factor de la calle, que se cansó de las disputas entre el Legislativo y el Ejecutivo y pasó a tomar las decisiones. Esta no será la primera vez que exija un cambio radical de las condiciones laborales, y tal vez en una próxima oportunidad, con otro sector, tampoco actuemos de forma preventiva. Esto ya debe cambiar.