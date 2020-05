“Se nos vienen momentos difíciles, semanas difíciles, porque las personas van a seguir enfermándose”, ha dicho Pilar Mazzetti, jefa del Comando de Operaciones COVID-19. Al mismo tiempo, el diario La Tercera de Chile publicó un informe del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington en el que se dice claramente que el Perú podría alcanzar en agosto 19 mil 722 muertos por coronavirus, con una tasa de 58.01 decesos por cada 100 mil habitantes. Además se informa que entre el 17 y 18 de junio se registrarán 199 muertes diarias.

Estas cifras simplemente son partes de un pronóstico. ¿Puede ocurrir este escenario? Todo es posible y más ahora que la OMS ha dicho que Latinoamérica es el nuevo epicentro de la pandemia. Sin embargo, esta profecía también puede ser errónea. En el Estado de Georgia, Estados Unidos, el modelo IHME informó que se incrementarían contagios y muertes, pero esto no ocurrió. “Solo creó pánico”, decían los ciudadanos.

Igual, no hay que bajar la guardia. Por estos días hemos mucha gente en las calles. “Se acabó la cuarentena”, fue la frase más común para explicar ese panorama. Es evidente que hay una gran cantidad de peruanos que tiene que salir de sus casas para no morirse de hambre, pero esto no puede justificar el caos. Es necesario mantener el orden y el distanciamiento social. Lo injustificable es los festejos, reuniones de cumpleaños, diversiones nocturnas, partidos de fulbito, etc., en los que se congregan decenas de personas. Esto es realmente condenable.