Y vienen. Concepto clave para saber si mañana respiro, descanso, trabajo o perezco en el intento. Son una especie de licencias formales o informales dadas por la autoridad a través de normas o comunicados o cualquier otro medio que el ciberespacio lo haya inventado o lo permita.

Es la nueva institucionalidad que la premura justifica con fe de erratas y rectificaciones incluidas, para el entendedor de buena fe y de ánimo generoso. También para el ansioso y para el impaciente, para el temeroso y el optimista. Para todos hay. El protocolo manda sin dudas ni murmuraciones.

Se supone que están dados para guiar la conducta cívica en tiempos de emergencia e incertidumbre y son del más variado calibre. Desde el comportamiento en el salón de clases virtuales, hasta la solución de conflictos en caso de no ser observadas las reglas de aislamiento personal en las colas del mercado, el banco o la farmacia. Protocolos van y vienen para permanecer en casa, amar, asearse, salir a la calle, vestir, protegerse, proteger, andar, correr, comer, saludar, comprar, vender, y varios etcéteras más. Todas estas pautas, ahora son verdaderas instituciones que no hay más que acatar, so pena de terminar de entubado anónimo.

Esta nueva cara de la gobernanza es un símil de los enérgicos bandos de tiempos pasados, con los que la autoridad se hacía presente. Mecanismos de aplicación y procesos que de manera interactiva delinean o tratan de delinear conductas de personas y grupos para el logro de resultados previstos. Sí, limitan el libre albedrío pero a cambio de una convivencia civilizada y normal para los momentos que nos toca vivir.

Erramos si consideramos que los protocolos provienen de una autoridad individual o de un capricho burocrático. Es de suponer que responde a un objetivo concreto a alcanzar en un tiempo determinado como consecuencia de una situación calificada como emergente o peligrosa para el individuo y para la sociedad. Tal vez, digo yo, nos ha faltado un protocolo que nos guíe en esta jungla de protocolos.