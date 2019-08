Proyecto bloqueado

Ahora que el Perú está ingresando en una “zona de turbulencia” política, ya que el Congreso deberá debatir la propuesta del presidente Martín Vizcarra de acortar su mandato y el del Poder Legislativo, sería bueno preguntarnos en qué va a quedar el proyecto cuprífero Tía María, con sus $1400 millones de inversión, que a este paso, parece, se convertiría en un Conga II, para felicidad de quienes buscan perpetuar la pobreza para contar así con una plataforma electoral.

Lo señalo porque habría que ver qué tanto puede hacer un presidente casi de salida, y que en la práctica ha fracasado como autoridad dialogante al extremo de que ha decidido acortar su mandato, frente a un proyecto minero que tiene como traba la alta conflictividad que genera y a un gobernador regional como Elmer Cáceres Llica, quien la semana pasada, junto con otras autoridades locales, casi le dio un portazo al jefe de Estado cuando este viajó a Arequipa.

Quienes algo conocen de la administración pública saben muy bien lo que implica tener un mandatario de salida, y más aún si está claro que al presidente Vizcarra le interesan mucho lo que dicen las encuestas y “la voz del pueblo”. ¿Alguien cree que en estos meses se va a comprar el gran pleito con personajes como Cáceres Llica y compañía? Sospecho que Tía María quedará ahí en el aire, en espera de que el siguiente gobierno o cualquier otro lo retome.

Mientras tanto, la izquierda que se opone a la minería formal, y no a la que opera ilegalmente en Madre de Dios o Puno, saldrá “victoriosa” al haber bloqueado otro proyecto como el de Tía María a pesar de que cuenta con los permisos que otorga el Estado. Esto, en la práctica, no es más que una pateadura a la legalidad y al fomento de la inversión. Cabría preguntarse qué empresa se aventurará a venir al Perú, donde incluso si cumples con las normas no se te permite trabajar.

Lamentablemente, la gente más necesitada de Arequipa será la que pagará primero los platos rotos, tal como sucede en Cajamarca, donde años atrás se bloqueó el proyecto Conga y hoy los altos índices de pobreza castigan a esa región rica en oro. En el caso de Tía María, hay varios responsables: los antimineros, los que votaron por Cáceres Llica y en especial un gobierno de salida anticipada como el de Vizcarra, que no supo hacer cumplir la ley.