Proyecto de ley sobre reelección presidencial

Pese a que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, manifestó con claridad y más de una vez que en el 2021 no postulará a la Presidencia de la República, la oposición anunció que presentará un proyecto de ley que plantea cambios en la reelección presidencial y que aborta cualquier intención del Mandatario de postular dentro de dos años.

Aparentemente, la “pechada” de Vizcarra al Congreso por el tema de las reformas políticas ha generado el contragolpe de la bancada que domina el Parlamento. A pesar de que la congresista Alejandra Aramayo, quien presentó el proyecto de ley, afirmó que este no es golpeador ni tiene ánimo de confrontación “porque recoge la preocupación del jefe de Estado”, la percepción de la gente es que se trata de un capítulo más del enfrentamiento de poderes.

Si bien es cierto a estas alturas no sorprende que algunos políticos padezcan de un oportunismo absoluto, se debe comprender que determinadas iniciativas no solo abonan al ruido, discusiones y enfrentamientos, sino que son innecesarias. Además, solo sirven para alejarse de lo más importante de cualquier agenda nacional: resolver los problemas de la gente. Por ejemplo, según la última encuesta del IEP, la sensación de los peruanos es que la delincuencia va en aumento y no hay soluciones ante ello. Ni el Gobierno ni el Parlamento realizan un generoso acuerdo para enfrentar este mal. Ante este panorama, es muy visible la impaciencia de la gente, que demanda los niveles de tranquilidad que siempre prometen las autoridades de nuestro país cuando son candidatos.