Hoy debutamos en Asunción frente a la selección de Paraguay en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Conozcamos, entonces, de este país del Medio Oriente, que será sede del torneo deportivo de mayor connotación planetaria. Qatar es uno de los 7 países que ocupan la península arábiga, exactamente en las orillas del Golfo Pérsico. Es una monarquía absoluta con una población que no supera los 2,7 millones de habitantes, en una extensión geográfica de 11,586 km2 - siete veces más pequeño que Panamá- y que alcanzó su independencia del Reino Unido recién en 1971. Con veranos en que la temperatura llega hasta los 50° C y donde prácticamente todo el territorio de la península es desértico, de ser un país muy pobre hasta hace solo 50 años, se ha convertido en el más rico del planeta. Cuenta con una renta per cápita real superior a los 125,000 dólares, tres veces lo que cualquier país europeo relevante. Su capital Doha, sonada por reuniones como la famosa Ronda de Doha (2001) sobre comercio internacional, luce llena de rascacielos y donde el lujo y la ostentación son la regla. El éxito de su crecimiento se debe al gas y petróleo que los tiene en abundancia, lo que irrita a Riad, el mayor productor de petróleo en el mundo, ganándole protagonismo en la región y en el globo. Mientras Donald Trump en el año 2019 había llegado a un importante acuerdo de venta de armas con el rey Salman de Arabia Saudita, con el Emir Tamím bin Hamad al Thani, líder de Qatar, logró buenas relaciones que le han permitido mantener más de 11,000 militares en su base de Al Udeid, la más grande que cuenta en el Medio Oriente. Siendo un país islámico que pasó del fundamentalismo a una práctica moderada, de llegar al Mundial, nuestros seleccionados podrán orar en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en pleno corazón de Doha. Pero no todo es oro en Qatar, pues habiendo sido imputado de respaldar a grupos extremistas, mantiene buenas relaciones con Irán, el mayor enemigo persa chiita de Arabia Saudí (Sunita), y cuenta la potente cadena televisiva AlJazeera -la CNN del Medio Oriente-. Un país para conocer y para ello, primero, ¡A ganar el boleto!.