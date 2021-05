No quedan dudas que lo ocurrido el último domingo en el distrito de Vizcatán del Ene, Satipo, es una tragedia nacional. El presidente Francisco Sagasti también definió así el execrable asesinato de 16 peruanos, entre ellos 4 niños, a manos de Sendero Luminoso. “Lograremos erradicar el terrorismo muy pronto con la acción decidida de las Fuerzas Armadas (…) Esto no quedará impune”, enfatizó el Jefe de Estado. Esperemos que no sea una manifestación de buenas intenciones y que haya respuestas contundentes contra esos salvajes que en base al terror y la muerte se imponen en la zona VRAEM. Recuerden que toda impunidad es un estímulo al delito.

Muchos nos preguntamos, no sin angustia, cuánto más debemos esperar para que el Estado resuelva esta gravísima situación de violencia en zonas alejadas del interior del país. No es posible que sigamos lamentando y condenando estos dramáticos episodios, pero las autoridades sigan sin dar una respuesta a la altura de las exigencias de los ciudadanos.

Se dice que nada resuelve mejor la zozobra y el desconsuelo que la esperanza por el futuro. Y en este punto todos tenemos gran responsabilidad. Hay que analizar bien los programas de Gobierno de ambos candidatos presidenciales y decidirse el 6 de junio por quien tenga más estrategias y dé más garantías para terminar con estos grupos terroristas que siguen desangrando al Perú.