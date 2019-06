¿QUÉ ES EL G-20 QUE SE INICIA HOY EN JAPÓN?

Hoy se inicia en la ciudad de Osaka, Japón, la cumbre de líderes del denominado G-20, que mirado a secas es el club de los países más ricos o poderosos del mundo. Japón, como país anfitrión, estrenará a su recientemente ungido emperador Naruhito, que ha ascendido formalmente al Trono del Crisantemo el pasado 1 de mayo en reemplazo de su padre Akihito, quien ha sido el primer emperador en abdicar al trono en más de 200 años, desde que el emperador Kokaku lo hizo en 1817. Aunque en la práctica la figura del primer ministro Shinzo Abe será la más importante del Sol Naciente para este encuentro de líderes de los países más ricos, no cabe duda de que Naruhito llamará la atención. Entre los dos buscarán reafirmar la alianza con EE.UU., su mayor protector frente a la amenaza militar en la región. Washington lo sabe y, por eso, Donald Trump mantiene una de las más fluidas relaciones bilaterales con Tokio que con cualquiera de los otros 18 Estados participantes. Trump llega totalmente empoderado al encuentro en el que la guerra comercial con China sería, junto al dramático asunto migratorio, los dos temas de mayor relevancia para los jefes de Estado participantes. Participarán, además de Naruhito y Shinzo Abe por Japón, y de Donald Trump, Mauricio Macri, cuyo país, Argentina, organizó la cumbre anterior. Con ellos estarán infaltables Xi Jinping (China) y Vladímir Putin (Rusia), que últimamente vienen actuando en pared frente a Washington; Ángela Merkel (Alemania), que sigue sin mantener una relación fluida con Trump; Theresa May, en su calidad de saliente primera ministra (Reino Unido); Emmanuel Macron (Francia), que brega por afirmar a su país en Europa; Narendra Modi (India), el país, a mi juicio, más emergente de los últimos tiempos; el príncipie Mohamed bin Salmán (Arabia Saudita), cuestionado por la muerte del periodista Jamal Khashoggi; Justin Trudeau (Canadá); y Jair Bolsonaro (Brasil), estrenándose. Por México no irá Andrés Manuel López Obrador, que se confirma como impredecible. También estarán los líderes de Australia, Sudáfrica, Italia, Indonesia, Corea del Sur, Indonesia y Turquía. Completa el G-20 la Unión Europea. El invitado permanente es España y los otros invitados son Países Bajos, Singapur y Vietnam. Veamos cómo les va.